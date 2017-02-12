月退領破百分百 林濁水：考試院非普通盲腸
為了維護自身退休利益，考試院長伍錦霖帶頭裝可憐、裝窮，前立委林濁水痛批，今天公教月退可以領到破百分百，比歐豬希臘還過分，根本就是考試院的傑作。考試院不只是盲腸，不像只有7%的人一生可能發作急性闌尾炎，而是非常特殊，從1979年就持續發炎到現在都無法痊癒的非同小可的盲腸，非割不可。
經濟合作暨發展組織(OECD)國家公務員退休所得替代率平均是56%，台灣現在有替代率領到百分百的，政府就算改成68%，也比OECD國家好得不像話。但偉大的考試委員說萬萬不可，因爲公務員退休後有1/3會窮到成為下流老人，又說高階文官砍下來退休金「只剩」約6萬5，將來國家「如何招募到好人才？」
林濁水在《東網》專欄說，依大委員的標準，OECD國家豈非滿街都是比台灣不如的「下下下」流老人，考試委員講話已經到了語無倫次的地步了。
伍大院長說，考試院中立，總統希望快點把年金改革法案送到立法院那是她家的事。院長如此，考委就更加不堪了。
考試院、考試委員惡行惡狀也非今天才有，林濁水指出，世界各國年金改革無非是降低所得替代率和延後退休年齡，但偉大的中華民國考試院，在1979年的年金改革把最高替代率提升到百分百，1992年更改到達140%，平均退休年齡則從61降到55，比現在更倒行逆施。
林濁水直言，從幾十年的軌跡來看，如果考試院是盲腸，它不像普通人一生可能只發作一次，且發生率只有7%，而是非常特殊，從1979年就持續發炎到現在都無法痊癒的非同小可的盲腸，這樣的盲腸只有割了國家才會健康。
(中時電子報)
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