職業美式足球員的數學家之路

身穿巴爾的摩烏鴉隊球衣的John Urschel。(維基百科/CC)

你或許不懂美式足球，但是美術足球剽悍風格以及宛如猛獸般壯碩球員的印象卻是深植人心。但是美式足球的最高殿堂NFL中卻有一位人型坦克的中鋒球員John Urschel，同時也是麻省理工學院的應用數學博士生。

職業美式足球選手跟數學家可能是最無關聯性的兩份職業，但是身高190體重140公斤的John Urschel卻將這兩份事業安排的天衣無縫。在2014第一個球季中，為巴爾的摩烏鴉隊先發過兩場季後賽，同時完成圖形特徵函數方面的數學論文(千萬別問小編那是甚麼)，在2015球季，他又進入麻省理工學院攻讀應用數學博士學位。

John Urschel專打中鋒位置，也就是攻擊方四分衛正前方的球員，如果不懂美式足球，那就只要記住John Urschel每次上場都要接受對手最兇猛的推擠撞擊，但遮都不妨礙John Urschel敏捷的思緒與對數學的熱愛，《美國數學會通訊》的採訪中，他直言不諱想成為一名偉大的數學家。

John Urschel的數學天賦在他就讀賓州州立大學二年級時，被他的微積分老師所發掘，並賦予額外的作業讓她在客場打球的旅程中研究。被選入巴爾的摩烏鴉隊後，他的數學背景也激發罰外界的好奇，他是如何平衡兩種需求截然不同的工作?

John Urschel認為兩種工作沒有太多相似性，主要是不能互相干擾，當他在球場上或是鑽研數學時都是百分百專注在目前的工作上。在球場上持續奮鬥的John Urschel也並不想要數學天才等名號強加在他身上，希望數學專業領域的人能認真看待他的研究，讓他真正成為這個專業領域中的一員。

(中時電子報)