NBA》杜蘭特碰釘子 想包奧城餐廳遭拒
就算頂著球星光環，杜蘭特想在前東家主場附近餐廳包場，仍遭老闆斷然拒絕！奧克拉荷馬市1家牛排館老闆歐斯伯恩12日爆料，自己兩度拒絕杜蘭特希望可以包場要求，原因當然是他一點也不想得罪自己最大客戶，也就是雷霆球迷。
這次杜蘭特重返奧克拉荷馬市出戰老東家雷霆，可說未演先轟動，除了票價暴漲與保安升級，他跟前隊友韋斯布魯克之間的互動也備受關注，只是沒想到球賽還沒開打，杜蘭特就先碰釘子，想跟勇士隊友賽後好好吃頓牛排也告吹。
歐斯伯恩表示，一開始杜蘭特跟他提出包場要求，他隨即拒絕，沒想到杜蘭特並不死心，接著提高包場價碼到4萬美元，以及雷霆球員也可進入的條件，歐斯伯恩仍然不為所動，仍然不讓杜蘭特包下自己的牛排館。
「我不希望讓雷霆球員生氣，」歐斯伯恩表示，「以長遠的角度來看，我也不想失去牛排館在本地的人氣或生意，這不是個人恩怨，純屬是生意上的考量，我不想球迷們賽後想要進入我的餐廳，結果卻無法進來。」
(中時電子報)
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