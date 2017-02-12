工作壓力大高溫久坐 醫：殺精風險高

我要評比

研究發現，台灣男性精液品質可能逐年下滑，專家表示，都會區、生活壓力大、擔任工程師、廚師、司機、業務等職業，都有比較高的「殺精」風險。

國內研究發現，台灣男性精液品質逐漸劣化，每人每c.c.精液的精蟲數每年減少約60萬個。醫師表示，精液品質變差可能跟環境有關，戴奧辛、塑化劑等都會毒害生殖系統。

國泰綜合醫院生殖醫學中心主任賴宗炫表示，精子品質不佳是指精子畸形、精子活動力不好、數量不足或是抗精蟲抗體太高。正常的精子數量為每一毫升1500萬隻精蟲以上，若每毫升少於1000萬隻精蟲，稱為寡精症。

賴宗炫表示，根據國健署統計，有25%男性有精子品質不良狀況，但以他在新竹國泰、台北國泰不孕症門診的看診經驗發現，則約有35%男性精液品質不良，顯見都會區、工作壓力大、工程師等，風險較高。

其他高危險的「殺精」職業別，賴宗炫說，精子不喜歡高溫、高熱環境，睪丸若溫度過高，會降低精子製造能力。長時間處在高溫環境的廚師、餐飲業者、或一直坐在駕駛座的客運司機、計程車司機、卡車司機等，每天8到12小時都坐著，若加上褲子太緊，更雪上加霜。

常常需要喝酒、應酬交際的業務員、中高階管理人員，可能也會因為生活壓力大、作息不正常、常碰菸酒而讓精子製造能力走下坡。

不少人喜歡騎車休閒，賴宗炫說，臨床上曾遇過一名男性患者，一天內從台東騎單車到高雄，結果3天內都「沒反應」，因勃起功能障礙就醫。單車車座窄，長時間坐著會傷害精子活動力。建議每次騎車應該不要連續超過2小時，每隔一段時間應休息，讓睪丸局部降溫。

賴宗炫也說，有些男性習慣把手機放在褲子口袋，手機有電磁波，可能對睪丸、副睪有影響，但實際的影響不清楚。也曾有研究指出，把筆記型電腦放在大腿打字，筆電的熱源也會傷害「小蝌蚪」。1060212

(中央社)