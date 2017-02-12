南韓：北韓飛彈飛約500公里 美方評估中

我要評比

南韓軍方表示，北韓發射的彈道飛彈飛行約500公里，並說北韓是為了「炫耀武力」，以對抗美國總統川普政府對平壤採取強硬立場。

美方則確實偵測到北韓試射飛彈，現正評估中。

路透社報導，南韓合同參謀本部發布聲明說，「飛行距離約500公里，美國正在執行精密分析看有無更多資訊。」

南韓總統府表示，將於首爾時間上午9時30分舉行國家安全會議。

而在美國華府，五角大廈官員表示，美軍偵測到北韓試射飛彈，正在評估當中。

匿名官員表示，「我們可以證實的確偵測到北韓發射飛彈。」「我們正在評估，很快就會有更多訊息。」

這名官員沒有立即提供更多關於今天試射飛彈種類的資訊。1060212

(中央社)