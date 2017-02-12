這對父女超厲害 通州樹林以樹疤作畫
中國大陸北京市通州楊樹林裡近來突然出現一群小動物，仔細一看竟然「藏在」樹木上。原來這是由一對父女利用樹疤作畫，不但能遮住樹的原本傷疤，還能為樹林裡春天增添一抹特殊景色。
綜合北京晨報、楚天都市報微博等媒體報導，近日不少來到通州區怡樂南街東側楊樹林的市民驚喜地發現，這裡的部分樹木上「藏」著各種栩栩如生的小動物，有刺蝟、狐貍、蟬、毛毛蟲、兔子、青蛙等。
原來，這些「小動物」是由一名設計師「老魚」和女兒所創作。
他說，自己住在楊樹林的附近，一有次散步時，剛上小學的女兒指著樹疤的形狀說像「刺蝟」，便給了他靈感。
他查詢相關資料得知，可用丙烯染料繪畫，不但不會傷害樹木，還有抗腐蝕的作用。於是，決定和女兒開始去樹林作畫。
他特意挑選有樹疤的樹木，利用它本身的形狀，畫上適合的動物和植物，使人們在路過這兒時，可以在不經意間發現小「驚喜」。
這些栩栩如生的小動物近來果真吸引許多市民圍觀拍照。設計師老魚說，希望這些「小動物」可以給春天增添一抹特殊景色，也給人們的生活帶來一絲溫暖。1060212
(中央社)
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