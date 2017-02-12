川普澤東 美國與中國那麼近那麼遠

特派員看世界專欄「川普是美版毛澤東」。不少美國媒體與學界有此警惕，好在中國那「七不講」中的「新聞自由」與「司法獨立」，美國堅持要講，太平洋兩岸大國雖有點像，卻仍很不一樣。

「外交政策」網站把川普極具個人特色、張嘴怒斥的表情與眼神，和中共已故領導人毛澤東的招牌肖像合成，不知崇拜強勢權力人物的川普是否樂見，但專研中國司法制度、曾在北京大學研習的林奇（Elizabeth Lynch）對美式民主正遭遇美版毛澤東─川普的威脅很警覺。

林奇比喻，毛澤東當年大躍進期間，對大飢荒的失敗治理曾說，「不夠吃會餓死人，最好餓死一半，讓另一半人吃飽」。對照川普高舉國家安全之名，簽署旅遊及難民禁令造成混亂與不便，白宮資深顧問康威說「這是必須付出的微小代價」。

川普和毛澤東，行事風格相似，但美國與中國仍大不相同，原因在政府體制的權力來源不同，一是由下而上、一是由上而下，而中國大陸國家主席習近平上任後要求的「七不講」以抵抗西方思想，其中的「言論自由」與「司法獨立」，正是美國近來展現民主中的制衡力量。

美國法官本週勇於跟川普說不，即使川普揚言繼續「法庭見」，或打算再推新行政命令抗衡，他也得照制度行事，繼續法律程序，或推出新命令，都得在憲法下運作，否則，美國的獨立司法制度會再次告訴總統，行政權再大，也沒有憲法大。

川普對媒體「新聞自由」的批評及對「司法獨立」的無視，更讓一些有駐華經驗的美國媒體記者不禁回憶起當年在中國工作的感受，「華府的沼澤，好似瀰漫著北京濃密霧霾」。

這種黑色幽默，是媒體記者間的自嘲，而每日新聞簡報會上，白宮發言人史派瑟有自己「心有所屬」的點名提問名單，和北京的新聞發布會，還真有點像，但美國媒體第四權沒有因政治人物的好惡或川普的推特治國分心，而減少堅強存在與尖銳耳目。

包括川普和各國元首通話的內容、白宮國安顧問佛林與俄國駐美大使的電話往來、康威受訪時為川普的女兒伊凡卡．川普打廣告引發批判，那些川普口中「不誠實、報假新聞的爛媒體」，不因權力人物的恫嚇而停止挖掘真相。

而看看川普的核心圈人物如康威，仍願接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，在連串追問下坦承自己辯護旅遊禁令說錯話，還提到「CNN不是假新聞」，美國政治人物面對鏡頭，仍有認錯勇氣。

對專政與獨裁，美媒有很高警覺，但持平來說，美國還遠不可及，儘管知名政治學者法蘭西斯福山認為，川普掀起「民粹式民族主義」（populist nationalism）將主導世界進入動盪時代，他憂慮自由民主體制中，「民主」正起義報復「自由」，而怒不可遏的諸多民族主義較量，將讓人類受懲罰。

當然，民主制度絕非理所當然，且可能倒退，但就如尼采的「永恆輪迴」觀，回看歷史，民主的自我修復機制，關鍵還是在民意受到聆聽並得到有效解決，這一點，第四權仍有重責大任。

反思川普怎麼崛起，前華盛頓郵報駐北京記者潘文（John Pomfret）分析，川普就像當初毛澤東利用朝鮮戰爭時高舉「抗美援朝」意識形態，將「對美帝的仇視化為愛國心與提高民族自尊」，換作川普的說法就是「讓美國再度偉大」，作法則以挑動人性黑暗及仇視，凝聚支持者。

川普靠著嘴上說美國那些被遺忘人們，他都放在心上，這極似當年毛澤東打著「階級鬥爭，一抓就靈」，但不同的是，美國以「制度」而非「人或黨」為主運轉，川普4年後就得受檢驗。

對照媒體密度極高的華府與紐約，美國中西部、較空曠地帶的民眾，總是選舉季才有主流媒體到訪，受全球化影響最深的這失落一群覺得自己被忽視，而這正是「另類事實」得以在他們心中滋長且相信假新聞的養分。

他們的艱難人生，政府必須解決，就像密西根州弗林特市2015年10月爆發「鉛水危機」，這人口不到10萬，卻有4成民眾生活在貧窮線下的小鎮，供水管線至今仍未全部更新完成，地方政府預計在2月底將不再支付居民水費補貼，不知川普此時可還記得他選舉時曾造訪這座小鎮。1060212

(中央社)