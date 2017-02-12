重慶磚廠垮塌 4死1重傷

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中國大陸重慶市墊江縣11日發生一起磚廠垮塌事故，5名工人遭掩埋，事故造成4名工人遇難，1名59歲的劉姓工人重傷。罹難者年齡最大為69歲，其中1人為女性。

重慶網路廣播電視台報導，11日下午4時30分許，重慶墊江發生一起磚廠垮塌事故。據了解，事故原因是工人檢修磚窯時，窯子邊的牆體突然垮塌，現場作業的5名工人全遭掩埋。

事故發生後，墊江消防人員等共17人趕赴救援。11日下午6時50分許，最後1名罹難者遺體被挖出，事故已造成4名工人遇難，1名59歲的劉姓工人重傷，罹難者年齡最大為69歲，其中1人為女性。1060212

(中央社)