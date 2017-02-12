美認一中綠營不意外？侯漢廷：台被美出賣啦！

美國總統川普(左)、中國國家主席習近平(右)。(新華社／美聯社)

美國總統川普上任後首次與中國國家主席習近平進行電話會談，在習的要求下，川普表示尊重「一中政策」。總統府對「川習通話」表示「台美溝通零意外」。新黨新思維中心主任侯漢廷認為「難道美國承認一中政策民進黨不意外？」並說台灣以為川蔡電話得到好處，最後下場就是「台灣就被美國出賣啦！」

美國白宮10日證實，美國總統川普與大陸國家主席習近平在華府時間9日晚進行川普就職以來首次通話，並在習的要求下，川普表示尊重「一中政策」。但前不久川普才和台灣總統蔡英文進行通話，且提及「一中政策」時表示，可以作為交換條件，卻在短時間出現巨大的變化。

侯漢廷臉書發文「川普不僅是商人，還是房地產商人。看到一塊地，覺得有利可圖，投資發展。台灣以為川蔡電話得到好處，長了臉面，這正是蓋房子的過程，最後的下場呢？」

侯強調下場就是「房子蓋好就賣掉啦！台灣就被美國出賣啦！」蓋房子還要花錢，跟蔡英文通個話還能售軍購、賣美豬，空手套白狼，算盤打得精了！

民進黨說「零意外」。侯提問「難道美國承認一中政策民進黨不意外？表示先前高興都是假的？」我看現在掩飾太平是真，內心其實是崩潰的。侯漢廷認為台灣必須仔細思考未來出路，全盤仰仗美日，羞辱大於利益。

(中時電子報)