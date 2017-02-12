台中新社櫻花季登場 警局加強交通維護
台中和平、新社等區櫻花季登場，新社區公所今天舉辦「櫻花綻放野餐趣」櫻花季開幕活動。為因應人潮及車潮，台中市警察局將加強維護遊客安全及交通順暢。
台中市警局東勢分局表示，交通疏導以新社區公所周邊興社街、中和街及興安路等重要道路及觀光景點為主，由於新社區周邊道路狹窄，停車腹地及行車路幅都不足，將適時派遣員警機動調整路口號誌、加強指揮疏導，以維護遊客安全及交通順暢。
此外，東勢分局也呼籲用路人不酒駕、不於道路紅線違停或併排停車，針對交通壅塞路段，將派員實施疏導，並透過警察廣播電台，提供即時路況供用路人行車參考。1060212
(中央社)
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