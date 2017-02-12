金正日冥誕將到 北韓發射飛彈

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南韓合同參謀本部今天表示，今天上午北韓在平安北道芳峴機場空軍基地一帶，朝向朝鮮半島東部海域發射飛彈，這是北韓今年來首次發射飛彈。

南韓「中央日報」網路版指出，去年北韓發射過24枚彈道飛彈，今年來首次發射飛彈，而正是距離北韓已故第二代領導人金正日生日（2月16日）的4天前。

據報導，合同參謀本部正在分析北韓飛彈的軌跡，北韓今天發射的飛行物是否為射程在3500公里以上的「舞水端」中程彈道飛彈，尚待進一步精密研判。

合同參謀本部透露，目前尚無法確認北韓發射的飛彈個數和類型，但去年北韓曾在芳峴一帶試射過「舞水端」中程飛彈。

報導指出，南韓軍方研判，北韓今天射彈，是不是在試探上月20日揚帆出海的美國川普政府的新北韓政策，或者是為了紀念已故北韓國防委員長金正日的生日，尚無法斷言。

南韓軍方分析稱，北韓勞動黨委員長金正恩於新年詞中曾強調，北韓洲際彈道飛彈（ICBM）的發射準備已邁入最終階段，為實現對外所言，北韓必得作出某種動作，或許因對發射ICBM有些顧慮，而採取發射短程或中程飛彈的作法。1060212

(中央社)