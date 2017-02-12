優碘加果汁，蕭志堅老師讓化學課變好玩

惇敘工商化學老師蕭志堅，讓化學課變好玩。（教育部提供）

自然科不只是考試科目，相關知識常能應用在生活上！「同學，優碘遇到維他命C時顏色會變淺，所以最適合拿來檢驗果汁含量。」惇敘工商的化學實驗課上，Super教師蕭志堅讓學生把市售果汁滴入優碘裡，各大廠牌高下立判。蕭志堅最近被教育部選為教育家典範人物。

對於這樣的結果，教室裡傳出驚呼聲，一位女學生突然說：「我有維他命C片，平常都吃這個美白，來試試看！」沒想到滴入優碘之後，居然一點反應也沒有，女學生瞪大了眼睛，其他人則爆笑不已。

「我希望學生能從化學科中獲得知識，融入生活。」翻開蕭志堅對學生做的調查，國中時討厭化學者高達八成，理由包括：不喜歡背週期表和公式、考試從來沒有及格、有聽沒有懂等等，但是上了蕭志堅的化學課之後，竟然有8成的學生開始喜歡化學，其中的秘訣就是「做實驗」。

其實蕭志堅也不是一開始就抓到這個竅門，受傳統打罵教育長大的他，讀書只為了考試及格，直到唸師大化學研究所時，他終於可以找自己喜歡的題目去發掘問題和解決問題，這才真正愛上化學。

畢業之後任教，他原沿用制式教法，結果學生反應很差，極思改變的他，在一場講座中，看到中山大學教授余岳川將生活與化學結合成科學表演秀，突然茅塞頓開--化學就要這樣教！

於是，蕭志堅用膠水和硼砂做出黏乎乎的物體，故意拉成條狀放在鼻子下面，稱之為「鼻涕蟲」。學生們看了有趣，也開始動手做，起先模仿老師，後來自已捏塑造型，再加入顏料之後，漢堡、煎蛋、豬頭皮……甚至像霜淇淋的便便造型都出籠了！

「實驗的報告和作品，以及闖關挑戰，都可作為評量分數。」蕭志堅說，學生在實驗過程中，不但了解合成聚合物的基本原理，還能延伸濃度調配、牛頓流體及創意應用等知識，透過活動操作更能培養合作、發表及解決問題的能力，這些都不是靠紙筆能測驗出來的。

「只要學生認同你，給一個動機，他們就會一直衝。」蕭志堅以竹筷槍為例，一開始的設計很簡單，可以發射5條橡皮筋，但只能一發一發射。後來學生增加了瞄準器的設計，使射擊更準確；還有學生更厲害，研發出每次可射21發的竹筷槍；最後竟然出現超級進階版--連續發射兩百發的竹筷槍！

(中時)