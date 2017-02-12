馬挺郝!？ 馬辦發言人徐巧芯兼任郝龍斌發言人

國民黨副主席郝龍斌今宣布，前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯，兼任他的黨主席競選辦公室發言人。（張立勳攝）

國民黨副主席郝龍斌今赴南港參加黨員團拜時宣布，黨主席競選辦公室發言人由徐巧芯出任，由於徐巧芯現在也是前總統馬英九卸任元首辦公室發言人，兼任郝辦發言人引發關注。

郝龍斌表示，與徐巧芯認識很久，徐是黨內相當優秀的年輕人，雙方有很好的互動，找來擔任發言人也獲馬前總統體諒跟同意，最主要是他認為，黨主席選舉不只是候選人爭取支持者認同，更是國民黨年輕、優秀人才的舞台，要讓大家看見國民黨轉型，令人耳目一新，他盼2018選舉有大量年輕人投入選舉並贏得勝選。

徐巧芯說，馬前總統對黨主席選舉沒有特定支持人選，她是因為和郝認識許久，認同郝的理念答應擔任發言人，馬前總統也認為年輕人不應缺席黨主席選舉的舞台，同意以兼任方式借將郝辦。

至於選舉的舞台是有意參選議員嗎？徐巧芯否認說，舞台指的是希望藉由黨主席選舉過程當中有新的歷練、跟黨未來政策有充分研擬與討論，這對年輕人來說是很寶貴的經驗。

至於擔任發人言要回擊其他黨主席參選人會不會緊張？徐巧芯說，黨員或候選人都具備一定程度的民主素養和理性，這麼多人參選對國民黨來說是好事，在過程當中讓選民了解國民黨正往好的方向改變，脫穎而出的候選人才能獲得支持。

面對國民黨派出美女刺客要投入2018選舉，徐巧芯也被外界點名，徐有些尷尬的說，「我算很美嗎？謝謝！」郝龍斌接著說，徐巧芯是很美，但大家應該看見她的才華、能力，比美麗更好。

郝也說，他鼓勵所有黨主席參選人大量任用年輕人，讓大家看到國民黨有很多黨工、年輕人參與。

(中時)