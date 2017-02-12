松坂大輔再投185球 這次還多練新球

松坂大輔再練投189球，這次還多學了新球伸卡球。(美聯社資料照)

春訓完全燃燒的松坂大輔，日前從軟銀非主力的B組轉至多為一軍選手的A組訓練，不過就算換了個環境，依然阻止不了他的瘋狂練投，日媒12日報導，他經4天休息後，在寒冷氣候下進牛棚，一練又是185球，期間還向一起練投、小他近10歲東浜巨，討教他的決勝球伸卡球。

36歲的松坂上周狂投594球，不可思議的鬥志讓人驚艷，好的狀況也讓他獲得到A組一展身手的機會，但《西日本體育》報導，松坂對此次練投的狀況，相當不滿意，是否是受右手手指水泡影響？他給出否定的答案，「原因有很多，我想是碰到撞牆期了。」雖然練投無所獲，不過他卻藉此機會，向東浜學了伸卡球。

「我以前就想學這個球，」松坂日前在波多黎各冬盟，轉為以二縫線速球，如今他再與東浜學跟二縫線相似的伸卡，隨即嘗試練投了幾球，「感覺比想像中還好投，很容易控制。若是想投入實戰運用，還得再多練習。」他預計在14日第三階段春訓最後一天，登板投實戰打擊練習，屆時有望看他的新球種亮相。

(中時電子報)