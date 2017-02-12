好吃好看情人節大餐：心型生蠔
浪漫愛情國度法國，情人節又有誘惑愛侶的新招：心型生蠔。
法新社報導，這些心型生蠔是法國地中海沿岸1名養蠔業者的傑作，他過去10年來養殖出少量心型生蠔來提供當地頂級餐廳作為情人節特餐素材。
而這一切都要歸功於他妻子1份愛的禮物。
季諾（Christophe Guinaut）告訴法新社：「我的愛妻某天給了我1個愛心型狀的生蠔。這個因緣際會下有著愛心外型的生蠔讓我大受感動。」
「這給了我養殖這種外型生蠔的想法。」
至於他是怎麼辦到的，他不願透露獨門絕技，但說他每年都試著精進技術。
他的「愛的結晶」頗為成功，許多頂級餐廳都找上門，包括西班牙吉隆納（Girona）米其林3星餐廳Can Roca。Can Roca獲英國媒體評為2015年全球最佳餐廳。
季諾說，心型生蠔「價格跟其他生蠔一樣，儘管牠們耗我3倍的工。」他說，「我這麼做不是為了賺錢。」
「這是延續1場美麗的羅曼史。我希望點這道菜的人，共享我當初收到我太太送我愛心生蠔一般的感動。」（譯者：中央社蔡佳敏）1060212
(中央社)
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