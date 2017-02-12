一氧化碳中毒 北市9名外籍人士送醫
(中央社記者朱則瑋台北12日電)寒流來襲，不少民眾大量使用熱水器泡澡，台北市消防局今凌晨接獲2起因熱水器通風不良，造成一氧化碳中毒意外，共9名香港、新加坡籍民眾送醫，所幸皆無生命危險。
北市消防局今天凌晨1時26分獲報在光復南路415巷一棟民宅5樓發生一氧化碳中毒案，消防人員到場後，發現現場熱水器裝設於陽台，陽台有一扇窗戶但是關閉狀態，經偵測熱水器周邊濃度達40PPM，趕緊開窗通風並疏散2名民眾，而有4名新加坡籍住客則送往醫院治療，幸無大礙。
北市消防局1小時後，又再接到一起一氧化碳中毒案，地點於和平東路三段308巷一處住宅，也是使用熱水器未注意通風，經偵測熱水器周邊濃度達40PPM，消防人員緊急開窗通風，而住戶5名(香港籍)共4女1男，意識清醒，被送往醫院治療。
消防局提醒民眾，寒流時，使用熱水器時間拉長，如果沒有注意通風，就可能發生一氧化碳中毒，最好將熱水器放在屋外，或是有對外窗的地方。1060212
(中央社)
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