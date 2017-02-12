法國總統最熱門人選 他娶自己的中學老師
距離法國總統選舉投票還有兩個多月，法國前經濟部長馬卡龍在民調顯示獲得20.5%選票支持，成為最熱門人選。馬卡龍現年僅39歲，外貌英俊，衣履光鮮，頗受年輕人歡迎。有媒體曾報道馬克龍有同性婚外情，他拉著比他年長20歲的妻子布里吉特出面澄清，表示自己一直與妻子形影不離。馬克龍的老少配婚戀故事，在崇尚浪漫的法國為他加分不少。
據法國媒體報導，22年前，馬卡龍唸中學年僅17歲，37歲的布里吉特是他的法語老師，已是三個孩子的母親。馬卡龍的寫作才華吸引布里吉特，經常在班上讀他的詩，馬卡龍也非常喜歡布里吉特，其後兩人愈走愈近，發展忘年師生戀。布里吉特回憶當時馬克龍對她說：「無論你做什麼，我都會娶你的！」
兩人愛情長跑直到2007年才結婚，這樁婚姻雖然驚世駭俗，但馬克龍的朋友安托萬表示，「馬克龍一直很早熟。他與眾不同，富有教養，他和老師的心智相當。」馬克龍也常大方示愛，同意多家媒體的採訪要求，在眾多場合和妻子共同面對鏡頭。
(中時電子報)
文章來源：環球網
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