下屆韓總統新黑馬？ 「政壇EXO」安熙正

現任忠清南道知事安熙正，是目前崛起最快的韓國總統大選黑馬。（圖/安熙正臉書專頁）

打從聯合國前秘書長潘基文（Ban Ki-moon）婉拒參選後，下屆韓國總統大選的參選名單中，似乎誘出獻了一匹黑馬。現任忠清南道（South Chungcheong Province）知事（類似省長/州長）的安熙正（Ahn Hee-jung）急起直追，不僅在最近一次的韓國蓋洛普民調（Gallup Korea）中，爆增9個百分點支持度的他，不僅擊敗原先的黑馬「韓國川普」李在明（Lee Jae-myung），更進逼目前的領先者文在寅（Moon Jae-in）的29%支持率。

據韓國放送公社（KBS）報導，在朴槿惠（Park Geun-hye）總統遭彈劾並凍結職權後，各黨派角逐下屆青瓦台（Cheongwadae）大位的動向開始浮現，如今更隨著聯合國前秘書長潘基文的退出，讓整個競爭人選有了新的變化。近幾個月來，忠清南道知事安熙正，這個名字開始大規模地出現在韓國各大媒體之上，被粉絲與支持者稱為「忠清南道EXO」的他，也在最新的蓋洛普民調中，支持率大增9%，以19%的支持率緊逼領先者文在寅的29%，並甩開原來的黑馬李在明，證明了他的高人氣。

前民主黨黨魁文在寅，是目前韓國下屆總統大選中的民調領先者。（圖/中央社）

現任總統朴槿惠目前遭到彈劾並面臨法院的最終判決，一旦憲法法庭判定有罪，朴下台後60天內就必須舉行下屆總統大選。這讓執政黨和反對黨們無不卯足了勁，紛紛提早開始布局角逐青瓦台的計畫。而執政黨原先預想邀請退休返國的潘基文出馬，拯救未來可能一面倒的大選，但人算不如天算，潘基文退出後，上屆敗給朴槿惠的前民主黨黨魁文在寅，就成為民調領先人物。但隨著網路時代與川普（Donald Trump）素人效應發酵，也讓極為保守的韓國選舉，在今年出現了不少「新人」面孔。

韓國蓋洛普民調的數據顯示，文在寅的支持度下滑3個百分點，來到29%；安熙正則是上升9個百分點，來到19%；目前代行總統職權的總理黃教安（Hwang Kyo-ahn）則微幅上升，來到11%；原來的黑馬- 城南市市長李在明則維持8%；國民之黨（People’s Party）前黨魁安哲秀（Ahn Cheol-soo）支持率為7%。

(中時電子報)