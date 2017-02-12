嚴厲的父母 孩子在校表現卻更糟？

在嚴厲的父母管教下，孩子在學校的表現卻更糟？ (達志影像/shutterstock提供)

當今社會有許多虎爸、虎媽望子成龍、望女成鳳，這些孩子從出生後就生活在嚴厲管教下，但最新研究卻指出，其實嚴格的家庭環境說不定會適得其反，讓孩子更容易受到同輩壓力的影響，輟學率也有可能因此增加。

研究調查了1500名美國馬里蘭州的青少年，發現當父母經常大聲罵小孩，或常用侵略性懲罰威脅孩子的時候，孩子們從高中或大學的輟學率會增加，且不論他們成績是好是壞。

而總結研究結果發現，孩子的行為與學校本身並無太大關聯，卻與孩子的侵略性家長有關，父母的嚴厲管教，會迫使孩子們更以朋友為先，做出一些在短期內感覺良好的行為，而更缺乏未來性。舉例來說，就像不顧父母管教，蹺家出去玩一樣。

主要研究員Rochelle F. Hentges就指出，若以孩子的生活史為框架，可以更容易的檢視父母教育的方式，是如何影響孩子的教育結果、與同儕關係，或是偏差行為。

(中時電子報)