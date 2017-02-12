熊黛林爆懷孕 百億尪陪看婦科全程呵護
36歲熊黛林去年嫁給香港小開郭可頌，升格豪門媳婦，日前她被讀者目擊現身找「婦科聖手」中醫師劉逢吉，疑似已懷有身孕。
熊黛林近來努力造人，更曾向Baby詢問求子秘方，近日有讀者向香港《蘋果日報》爆料，熊黛林和老公一起去看中醫，郭可頌全程小心扶著熊黛林，爆料者更說，醫師教他們煲藥還叮嚀一些事，郭可頌看起來心情相當好，熊黛林被疑懷有身孕。
雖然熊黛林還為對懷孕一事做出回應，但粉絲仍送上祝福，希望小倆口可以快點有好消息傳出。
(中時電子報)
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