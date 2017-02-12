聯邦盃女網世界二組 張凱貞奪史上首勝
聯邦盃女網賽世界二組在莫斯科開打，中華隊昨夜靠著第2點單打張凱貞以6比3，7比5擊敗布林克娃（Anna Blinkova），拿到史上參加世界二組的第1勝。
這是中華隊第1次取得世界二組的參賽資格，首輪出征莫斯科面對地主勁敵俄羅斯。
第1點單打李亞軒以3比6、7比5、1比6敗給瑪卡洛娃（Ekaterina Makarova）；第2點單打由「網球精靈」張凱貞面對布林克娃。
18歲的布林克娃今年在澳網女單從會外賽挺進會內賽第2輪，實力不容小覷，是第1次代表俄羅斯參加聯邦盃。一開賽雙方形成破發大戰，張凱貞在關鍵時刻技高一籌、表現沉穩，贏得第2點單打，兩隊點數暫時1比1平手。
教練王思婷認為，李亞軒表現出色，發揮超常水準，多次攻擊讓對手措手不及，儘管無法成功取下第1點，但也雖敗猶榮。1060212
(中央社)
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