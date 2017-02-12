北市房舍火災 1人送醫

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(中央社記者朱則瑋台北12日電)台北市消防局今早8時56分獲報，北市萬華區大理街170巷一處民宅發生火災，火勢很快被控制撲滅，但有一名民眾受傷，被送往醫院治療。

北市消防局表示，火勢主要在房間內，一名受傷民眾躲在廁所內，趕緊做初步治療後，送往醫院，至於詳細起火原因仍待查。1060212

(中央社)