榮民之家餘裕床位 15日起提供民眾入住
國軍退除役官兵輔導委員會轄下的榮譽國民之家自2月15日起，開放餘裕床位，提供一般老人入住服務。
退輔會表示，為擴大資源共享政策及民眾需求，轄下11所榮家提供65歲以上民眾安養、養護及失智照顧的機構住宿式服務。
退輔會表示，對一般民眾所收費用除榮家相關成本考量外，並參照衛福部老人之家費用數額，開放床位數以16所榮家總床位2%到5%計算，占床率達90%以上之榮家暫不提供收住，故不影響榮民入住榮家權益。
入住條件分為安養、養護和失智，安養為日常生活能自理，每人每月新台幣1萬2000元；養護為生活自理能力缺損、需他人照顧或需鼻胃管、導尿管護理服務，每人每月2萬2000元；失智為經醫師診斷為失智症中度以上、且生活可自理，每人每月3萬2000元。
全台11所包括台北、新竹、雲林、白河、佳里、台南、岡山、花蓮、馬蘭、八德、中彰等榮家共提供196個床位，其中安養159個，養護31個，失智6個。1060212
(中央社)
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