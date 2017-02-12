向馬英九借將 徐巧芯出任郝龍斌發言人

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國民黨副主席郝龍斌的黨主席競選辦公室今天宣布，郝龍斌向前總統馬英九借將，並獲同意，馬英九辦公室發言人徐巧芯將以兼任方式，出任郝龍斌競選辦公室發言人。

郝龍斌表示，徐巧芯是黨內相當優秀的年輕人，與他認識很久，過去彼此互動亦相當密切。

由於徐巧芯現為馬英九辦公室發言人，此次因黨主席選舉尋覓發言人人選時，郝龍斌向馬英九徵詢借將，並獲得同意。

郝辦指出，未來徐巧芯將以「兼任」的方式出任郝龍斌黨主席競選辦公室發言人一職至黨主席選舉結束為止。1060212

(中央社)