燈節閉幕 柯文哲：丟掉小奇雞很可惜

我要評比

台北燈節今天閉幕，台北市長柯文哲上午受訪表示，會討論是否持續展出大型燈具，以及找適當地方放置主燈「小奇雞」，「那個丟掉滿可惜的。」

柯文哲今天上午出席2017台北渣打公益馬拉松，受訪時表示，台北燈節第1次到西區舉辦，結束後還是要進行內部檢討，看明年燈節要在哪裡舉辦較適合。

燈節閉幕後，主燈「小奇雞」和其他燈具將「何去何從」？柯文哲表示，大型燈具都滿有趣的，丟掉很可惜，要回去想想怎麼處理，看看有沒有適當地方可以擺，也想要多展示幾天。1060212

(中央社)