KTV慶生門口群毆 警鳴7槍制止
呂姓男子11日與一群朋友到鳳山一處KTV慶生，深夜在包廂內與人口角，呂兄不爽弟弟被嗆揮拳打對方，被打的黃姓男子不甘行弱拿高爾夫球桿還擊，雙方多人打到門口，轄區警方制止無效，對空鳴7槍，帶回6人偵辦。
鳳山警分局五甲所11日晚上11時42分接獲報案，指鳳南路KTV有民眾打架，巡邏警網林裕鎮、涂茂雋到場，因現場約有10餘人群毆，經警方制止無效，林員遂對空鳴7槍示警，五甲所防制危駕及他所支援警力也隨後到達。
由於現場鬥毆群眾持續對警方執行公務有強暴脅迫及飆罵髒話，警方維護公權力也不手軟，逮捕20歲莊姓、21歲黃姓、25歲洪姓、35歲王姓、40歲鄒姓、32歲呂姓等6男，38歲呂男則因頸部受傷，送往杏和醫院治療。
警方於現場查扣武士刀、高爾夫球杆各1把，上銬過程中，另造成警員丁榮輝右手中指骨折、郭明輝左手臂及左手虎口挫傷、張茗傑左手挫傷及副所長陳彥鳴右手大姆指挫傷。訊後依妨害公務、槍砲等罪送辦。
(中時)
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