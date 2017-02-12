又參加萬大線動工？柯：大陸工程標走

台北市長柯文哲今將參加台北捷運萬大線一區段標動工典禮，不過捷運萬大線多次動工，台北市長柯文哲過去參加第三次區段標動工時曾酸，多次動工有必要嗎？柯今早出席渣打馬拉松鳴槍會後受訪，媒體詢問為什麼特別去？柯文哲表示，今早動工的標案工程100多億元，是萬大線台北境內最大的一標，由大陸工程標走，北市府捷運局拜託他主持動工儀式，他就答應。

媒體也關心是否還會再主持萬大線動工典禮？柯文哲說，萬大線工程共800多億元，分成好幾區段招標，今動工的區段標是北市境內最大標案。他應該不會再主持其他區段標的動工典禮，相信捷運局也不會隨便邀他出席動土。

(中時)