Baby產後首曬美肌「想念我都知道」惹哭網友
女星Angelababy（Baby、楊穎） 上月17日升格當新手媽咪，與黃曉明生下兒子「小海綿」，少女Baby產後體力恢復迅速，生完3天就出院、第8天還和婆婆逛花市，果然年輕就是本錢。而Baby自從產前就鮮少更新微博，昨（11日）終於曬美照，大秀粉嫩好膚質，模樣美爆。
Baby產後身材依舊纖細，模樣宛如少女，產前就鮮少發文的她，昨晚終於更新微博曬出美照，Baby一頭浪漫長髮、濃眉大眼，一張招牌巴掌臉根本看不出是一個孩子的媽。而近期少公開露面的Baby也有感而發寫下：「你們所有的想念我都知道」，引發粉絲感動直呼：「太美了，我的Baby辣媽」、「啊啊啊啊啊啊baby啊，你終於找回你的微博密碼了，baby我好想你啊」。
(中時電子報)
關鍵字：Angelababy、Baby
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