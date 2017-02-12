行人闖鐵路遭撞 台鐵山里到台東單線不通

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台鐵今天又傳行人跨越路線遭撞悲劇，上午8時38分，台鐵306次自強號在行經山里到台東西正線時，撞及一名跨越路線的民眾，當場死亡。

台鐵表示，目前已請鐵路警察蒐證，後續影響尚在統計。1060212

(中央社)