KTV酒醉打架 警對空鳴槍強力壓制逮6人
10多名男子今天凌晨在高雄市鳳山一家KTV酒醉打群架，還向到場處理的員警嗆聲，警方調派支援警力到場強力壓制逮捕6人，但有3名員警分別中指骨折和挫傷。
高雄市警察局鳳山分局表示，獲報鳳南路這家KTV有10多名民眾打架，調派員警先行到場處理，經警方制止仍無效，員警對空鳴7槍示警。
由於現場混亂，警方再調派支援警力到達，這群滋事者持續對員警有強暴脅迫及飆罵髒話等情形，警方於是強力壓制逮捕黃姓男子等6人，依涉嫌妨害公務帶返派出所調查，並將1名頸部受傷的呂姓男子送醫。
警方調查，呂男是與黃男先於包廂內酒後起口角衝突，雙方一言不和追至KTV前馬路上推擠，黃男先後拿出武士刀及高爾夫球桿準備攻擊對方。
在逮捕過程中，造成警員丁榮輝右手中指骨折、警員郭明輝左手臂及左手虎口挫傷，以及副所長陳彥鳴右手大拇指挫傷。
警詢後，全案依妨害公務罪嫌及違反槍砲彈藥刀械管制條例，移送高雄地檢署偵辦。1060212
(中央社)
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