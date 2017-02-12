大湖環湖自行車道 通學旅遊兩相宜
開學在即，苗栗縣大湖鄉「南湖溪環湖自行車道暨通學親子步道」開放通行，不但方便附近3所學校師生上班上課，沿途山水秀麗，還有許多草莓園，更是休閒觀光的好去處。
大湖環湖自行車道由苗栗縣長徐耀昌、立法委員徐志榮、營建署主任秘書陳貞蓉、大湖鄉長胡娘妹、衛生局副局長楊文志、大湖鄉衛生所主任徐春仕以及多名地方士紳共同剪綵，並騎乘自行車體驗。
徐耀昌指出，「南湖溪環湖自行車道暨通學親子步道」全長700餘公尺，營建署補助新台幣827萬元，開放通行後不但讓華興國小、大湖國小及大湖農工3所學校學生上下學更加便利，南湖溪沿途風景秀麗，還有許多草莓園，非常適合規劃「單車採果之旅」。
為了形塑優質的旅遊環境，南湖溪自行車道從湖東橋至南湖溪環湖步道，也公告為全面禁菸場所，徐耀昌表示，苗栗縣從民國105年底公告戶外無菸場所已有25處，其中包含無菸景觀橋、無菸孔廟、無菸蝴蝶光廊以及無菸農場等，希望提供遊客健康安全的遊憩空間。1060212
(中央社)
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