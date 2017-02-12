台北燈節閉幕 柯P：檢討後看明年哪裡辦

2017台北燈節首次移師在西門町一帶舉行，九天的活動將進入尾聲，今天舉行閉幕典禮。台北市長柯文哲今早出席渣打馬拉松活動，會後媒體詢問柯自評燈節辦得成功嗎？柯文哲表示，今年是台北燈節首次在西門町舉辦，閉幕後會再檢討，並考慮明年要在哪裡舉辦。

至於燈具之後要如何處理？柯文哲說，燈具要不要再展，今天還會再討論。柯文哲說，許多大型燈具做得還算有趣，像是小奇雞主燈丟掉很可惜，要再想一想有無適當的地方擺。

媒體也詢問若燈節辦得成功是否有助連任？但柯沒有正面回答，僅問媒體怎麼都問這類題目。

(中時)