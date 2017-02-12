澎湖元宵乞龜燈會 印尼異國陣頭更吸睛
澎湖元宵乞龜賞燈活動登場，西嶼外垵漁村的「金雞報喜讚元宵」，200多艘大小漁船七彩霓虹燈齊亮，最特別的是印尼漁工也融入元宵節文化，龍鳳等陣頭異國嘉年舞會同歡，十分吸睛。
澎湖西嶼外垵漁村為期3天的「金雞報喜讚元宵」活動，11日晚間由澎湖縣長陳光復、立委楊曜與議長劉陳昭玲等人共同剪綵點燈，愈夜愈精彩，除了港區200多艘大小漁船同步點亮七彩的霓紅燈，讓港區夜空繽紛多彩。
外垵溫王宮內的乞龜習俗、宮前掛滿燈籠的平安橋，擠滿過橋人潮，燈謎、聯歡摸彩晚會、武轎、神轎夜巡也陸續展開，五光十色的煙火彌漫外垵整個上空，整個偏鄉頓時湧入賞燈火滿滿人潮，萬人空巷，掀起元宵乞龜賞燈會的高潮。
長年受僱在外垵漁船工作的近300位印尼漁工，也因元宵漁船燈會暫停出海，融入在地的元宵文化，自製有飛龍、鳳凰、虎、豹等動物道具，栩栩如生，由漁工變裝，配合音樂的節奏起舞，扛沿著港區道路演出上演該國的文化嘉年舞會，讓澎湖在地民眾一睹異國文化風情，最為吸睛，驚呼連連，成為今年元宵乞龜賞燈活動中，另一個焦點。
澎湖目前受僱的外籍漁工超過有2000人，昨晚不少受僱在其他港區的漁工，也都連夜趕赴外垵與同樂，熱鬧非凡，白沙警方擔心漁工在歡樂中發生意外，也全程在外圍維護，讓印尼漁工的元宵異國嘉年舞會在活動高潮圓滿結束。1060212
(中央社)
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