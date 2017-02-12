港鐵縱火案　乘客1包菊花茶滅火救3人

香港地鐵列車10日晚間發生縱火案，導致19人受傷。1名當時被火燒身的鄧姓乘客情急下拆開1包250毫升紙包菊花茶，淋溼自己衣物自救，還淋溼身旁中年夫婦以逃過一劫。

香港明報今天報導，鄧先生是10日晚間香港地鐵縱火案中的19名傷者之一，他的雙手、鼻及耳朵均被燒傷，他接受明報訪問時作以上表示。

他說，案發時自己正專心看手機，只聽見嫌疑犯大叫「去死啦」，隨即潑液及點火，當時至少有兩人全身起火，好多人的衣服都著火。他情急下以僅有的250毫升紙包菊花茶淋溼自己自救，並救助另外兩人。

鄧先生說，事發後車廂非常混亂，自己也被人擠到車門側，不時聽到有人大叫「救命、救火」。混亂中，鄧先生隨人群往車尾方向走，「想向後退，但人太多」，鄧先生只能退到距離起火位置3公尺範圍。

列車到尖沙嘴站，鄧先生與大群乘客衝出車，由月台跑到大堂。他回頭看時發現車廂內有兩個「火人」伏在地上。

鄧先生說，日後仍會搭港鐵，但不會只顧看手機，以免分神，重蹈覆轍。1060212

(中央社)