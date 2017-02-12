內湖交通流量 柯文哲：已改善5％至19％
內湖交通問題仍未解決，台北市長柯文哲表示，有訂定短中長期計畫，去年一整年在不同地方設點計算交通流量，改善5％至19％。
柯文哲今天出席2017台北渣打公益馬拉松，與3K親子組互相擊掌、打氣時，跑道一度大堵塞，被主持人笑虧「跑道比內湖交通還塞」。
柯文哲受訪時表示，市府去年一整年在內湖周圍設點算交通流量，平均最少改善5％，最多改善19％。他說，「不過居民不一定有感，短中長期計畫還是會一步一步推。」
柯文哲表示，內湖的真正問題不在於交通，而是都市計畫失敗，「最標準是住在那裡的人在那裡上班」。若人口增加2倍，每天有15萬人要通勤，只有成功橋、成美橋、自強隧道，跨橋橋梁太少，他說，「有人開玩笑說除非松山機場搬走，跨橋橋梁可以增加，否則內湖交通很難有解」。1060212
(中央社)
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