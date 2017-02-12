內湖交通改善民無感？柯P：都市計劃失敗
台北市長柯文哲今天上午參加「2017台北渣打馬拉松」活動，為賽事主持鳴槍起跑。賽事起跑時，許多民眾爭相跟柯拍照、握手，主持人打趣說，簡直跟內湖交通打結一樣塞車。會後媒體詢問柯，是否一般民眾對內湖交通改善無感？柯說，內湖交通真正的問題是都市計畫失敗，去年已經有改善5％到19％，會按著短中長期計畫繼續改善。
柯文哲解釋，內湖交通真正的問題不是交通，是都市計畫失敗，內湖人口增加兩倍、每天有15萬人要通勤，只有成功橋、成美橋跟自強隧道可以進出。他說，關鍵性交通基本政策沒有解決，所以有人開玩笑說，除非松山機場搬走，增加跨河橋梁，不然內湖交通無解。
柯文哲說，去年經過一年努力，各路段交通平均最少有改善5％，最多有19％，不過坦白講，居民未必有感。但北市府仍會按照計畫按部就班，至少不能讓內湖交通再惡化。
(中時)
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