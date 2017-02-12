輻射冷卻效應 全台16縣市低溫特報

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寒流今起微幅減弱，中央氣象局表示氣溫將逐漸回升，不過，受輻射冷卻效應影響，氣象局持續對全台16縣市發布低溫特報。

寒流持續影響台灣，中央氣象局今天表示，和前幾天相比，今天開始寒流有逐漸減弱趨勢，白天各地高溫都可以達到攝氏10幾度，中南部更有機會出現20度以上高溫。

不過，氣象局表示，受輻射冷卻效應影響，入夜和清晨氣溫仍低，尤其是西半部地區感受更是明顯，低溫可能只有10度左右，和白天相比溫度差逾10度，提醒民眾仍要注意保暖。

中央氣象局發布的低溫特報縣市包括台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、連江縣和金門縣。1060212

(中央社)