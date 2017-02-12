國會拚新南向 管碧玲率團訪印度
立法院台印國會議員友好協會會長、民進黨立委管碧玲今天率團前往印度交流，她行前在臉書上表示，此行是雙方國會歷史性的第一次交流，是展開新頁的里程碑。
管碧玲上午率團訪問印度，印度駐台代表史達仁（Sridharan Madhusudhanan），率副代表裴曼如（Banu Prakash）與副代表賈旭明（Mr. Sandeep Jakhar），昨日先設晚宴為他們送行。
管碧玲說，此行未演先轟動，遠在印度的對口「印台國會友誼論壇」（India-Taiwan ParliamentaryFriendship Forum，ITPAF），對本團充滿期待，已經在當地向媒體表達期待與歡迎之意。
她說，此行是印度國會成立「友誼論壇」後，隨即組團出訪，展開雙方歷史性的第一次交流，是展開新頁的里程碑。
管碧玲在去年4月22日接任「台印國會議員友好協會」會長，剛好對中文有深入研究的史達仁使台履新，管碧玲為他接風。管碧玲說，雙方十分有緣，已經變成朋友。
後續印度資深議員米納（Harish ChandraMeena）來訪時，管碧玲提出希望印度國會成立友台小組的想法，米納的訪問團回印度後，隨即積極推動這個目標，迅速的在2016年12月16日，成立「印台國會友誼論壇」（India-Taiwan ParliamentaryFriendship Forum，ITPAF）。
管碧玲說，史達仁已著手推動印度的電影來台拍攝的計畫，本月20日，他們即將與各縣市代表開會，了解各縣市能提供什麼合作與協助。
她指出，這次的訪問團是一個菁英團，集合產官學界與立委、經貿辦公室與外交部人員，組團而成，將積極開拓雙方可以強化交流的領域。1060212
(中央社)
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