柯文哲出席萬大線動土 北市境內最大標

台北市長柯文哲曾說，捷運萬大線沒有必要每一標案都開工，但今天仍出席捷運萬大線台北市區段動土典禮，並表示該段是北市境內最大標，所以出席。

柯文哲上午結束2017台北渣打公益馬拉松行程後，將直奔東園國小參加萬大線動土典禮，他表示，「萬大線工程是大陸工程包的，100多億，而且也是台北境內最大的一標，捷運局特別拜託我去，我說，好啦好啦隨便。」

柯文哲說，萬大線總工程耗費新台幣800多億元，分好幾標，今天出席的動土典禮是北市境內最大一標，他強調，「我也只有去這個，其他動土就沒有了，捷運局也不會隨便叫我去動土，就這一次而已。」1060212

(中央社)