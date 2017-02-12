醫界憂無法參加WHA 外交部：全力爭取友邦支持

我要評比

兩岸關係持續低迷，醫界擔憂台灣今年無法參加世界衛生大會（WHA）。外交部上午表示，世界衛生組織（WHO）秘書處例於3月間陸續寄發WHA邀請函；我國全力爭取盼受邀出席。

媒體報導，醫界憂心因兩岸情勢低迷，我無法受邀參加今年的WHA。

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外交部指出，2017年世界衛生大會預計將在5月22日至31日召開，世界衛生組織（WHO）秘書處例於3月間陸續寄發WHA邀請函。﻿

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外交部強調，今年我國仍將全力爭取友邦及理念相近國家支持，盼能再度受邀出席世界衛生大會，持續以務實、有意義的方式參與並做出貢獻。

(旺報)