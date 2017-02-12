砸錢簽兩將未戰先傷 巨人好悲情

陽岱鋼風光加盟巨人，如今卻一場未打就受傷。(本報資料照)

讀賣巨人去年球季後，一口氣從自由市場帶回陽岱鋼等三名即戰力，創下日本職棒新紀錄，然而先是山口俊肩傷從三軍出發，如今陽岱鋼又因下半身緊繃，暫時不會隨巨人一軍春訓，新球季一場未打就先傷兩將，巨人的重返榮耀之路，增添不少變數。

陽岱鋼日前突提前結束練習，隨後傳出下半身緊繃消息，巨人球團不敢大意，在那之後至今，都沒有投入球隊練球，而是另行上半身練習的菜單，據日媒《報知體育》報導，巨人一軍14日到沖繩那霸春訓，陽岱鋼很可能不會隨隊，而是跟著三軍留在宮崎，症狀緩解才會與一軍會合。

不過另個更讓巨人擔心的，是從橫濱轉來的右投山口俊，他去年季後才以三年6億日圓加盟，但一球都還沒投，就傳出右肩不適，球團當機立斷讓他跟著三軍調整，孰料命運多舛的他，竟在11日練球過後，確診感染A型流感，只能在家靜養。不算洋將，如今巨人去年網羅的自由球員，僅森福允彥仍保持健康。

(中時電子報)