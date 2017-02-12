澎湖離島阿兵哥胃潰瘍 海巡救援送醫

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澎湖防衛部駐守虎井島一名陸軍陳姓一兵今早因胃潰瘍，澎湖海巡隊頂著強風低溫前往救援後送，平安將患者護送至馬公再由消防局轉送三總澎湖分院就醫。

澎湖海巡隊上午8時接獲虎井衛生所通報指出，島上一名駐守的23歲陳姓現役軍人求診，經醫師檢查係胃潰瘍，亟需後送馬公本島就醫，請求派艇協助救援。

澎湖海巡隊副隊長陳永鋒正好率6007巡防艇在海上執行巡邏，獲報後直接馳赴救援，上午9時並在虎井外海接駁以「漁豐滿」漁船載送的陳姓軍人，再緊急直駛馬公，平安將患者與陪同長官交由消防局救護車轉送三總澎湖分院進一步治療。1060212

(中央社)