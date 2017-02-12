玉山積雪2.8公分 未來幾天降雪機率低

昨天水氣增加，玉山下雪，今天凌晨零時50分到3時15分，玉山再度降雪，積雪2.8公分，氣象局說，隨著寒流減弱、水氣減少，降雪機率低。

寒流發威加上中高層水氣移入，昨天玉山下雪成銀白世界，今天凌晨零時50分到3時15芬又有下雪，累積雪量達2.8公分。

氣象局說，今天開始水氣減少，乾空氣南下，加上寒流減弱，3000公尺以上高山下雪機率越來越低。

氣象局補充，寒流最冷的時間已經過去，接下來氣溫會逐漸回升，未來一週西半部都是晴朗的好天氣，但要留意輻射冷卻效應造成日夜溫差大，東半部則有短暫陣雨。1060212

(中央社)