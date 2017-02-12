陽明山花季湧人潮 注意交管資訊

陽明山花季湧入大量人潮車潮，台北市府實施交管，提醒民眾多搭乘大眾運輸。

陽明山花季是台北市重要節日，花季期間北市交通局例假日(含228連假)擴大實施仰德大道交通管制，日期為11日、12日、18日、19日、25至28日、3月4日、3月5日、3月11日、3月12日、3月18日、3月19日共14天，上山管制點在復興橋頭、至善路2段1巷巷口，管制時段早上7時到下午4時；下山管制點則在陽明路1段43巷巷口，管制時段下午2時至傍晚6時。

而在每日(含例假日)管制部分，湖山路一段（陽金公路─花鐘廣場入口處）往花鐘方向禁行大客車（公車除外）；中興路花鐘至陽明書屋維持由花鐘往陽明書屋方向單行，且禁止路邊停車；中興路自陽金公路至陽明書屋段除公車、公務車輛及陽明書屋登記參觀大型車可雙向進出外，其餘車輛僅准由陽明書屋往陽金公路方向單行。

中興路（花鐘至瀑布間）設置人車分道設施；湖山路二段（花鐘停車場至峰頂橋）禁停紅線時段由原本的早上6時到下午5時，調整為早上6至晚上8時；福林路（雨農路到至善路）禁停黃線由原本的下午1時至晚上8時調整為早上8時至晚上8時。

至於例假日管制部分，湖山路、勝利街口早上7時至下午6時禁止車輛進入勝利街（公車除外）；湖山路早上8時至下午6時禁止車輛由花鐘廣場往陽金公路方向行駛，並導引行車動線經東昇路下山或由中興路接陽金公路續往仰德大道（公車除外）；紗帽路（往湖山路方向）、中橫街口早上7時至下午6時禁止車輛進入（公車除外）。

北市交通局表示，山上停車場車位有限，依照以往經驗，可能在早上7時左右就會停滿，花季期間在捷運士林、劍潭等站都有花季專車供轉乘，如果非要開車前往，建議提早出門，或是把車停在福林公園或百齡高中停車場，轉搭乘公車上山，可享有停車前3小時免費優惠，詳細交管內容，可上台北陽明山花季網站查詢。1060212

(中央社)