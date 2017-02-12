真的餓了 雲南野象組團進村覓食

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正值旱季，一群野象日前「組團」闖進雲南省西雙版納傣族自治州的村莊覓食，過程全被監視器拍下。為避免「人象衝突」，當地有關單位組成「野象追蹤小組」進駐村落並加強監測。

中國大陸央視網11日報導，（孟力）海林業局紅外線無人機監拍到的畫面顯示，2月7日淩晨，一群由13頭野象組成的野象群和1頭獨象，闖進（孟力）海縣曼倒村村民的莊稼地裡覓食，期間還一度進入村裡。

新華社則報導，這群野象在除夕和春節大年初二的覓食途中尤其「撒野」，踩死了村民的3隻雞、2隻鵝，村民種植的玉米、芭蕉等農作物也遭到毀壞。

此外，這群野生亞洲象春節前後在西雙版納多次跨越護欄進入高速公路，還數次闖進村寨偷吃甘蔗、糧食。（孟力）海縣森林公安局（警察局）、林業局組成野象追蹤小組，用無人機跟蹤野象，維護民眾和遊客的安全。

根據雲南省林業廳野生動植物保護與自然保護區管理處統計，2011年至2015年，在西雙版納、普洱、臨滄三地發生的野象啃食破壞莊稼、攻擊傷人案件達4.8萬餘起，累計經濟損失人民幣9948萬元（約新台幣4.6億元）。1060212

(中央社)