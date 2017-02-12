馬辦借將 徐巧芯兼任郝龍斌總部發言人

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前總統馬英九辦公室今天證實，辦公室發言人徐巧芯將兼任國民黨副主席郝龍斌競選總部發言人，至黨主席選舉結束為止。馬英九樂見黨內優秀人才有更多磨練機會，同意借將。

馬英九辦公室表示，徐巧芯這項兼職不影響原職，仍為馬英九辦公室發言人，負責馬英九辦公室對外發言與溝通聯繫。

馬英九辦公室表示，徐巧芯為國民黨內優秀的青年才俊，深獲黨內同志及社會肯定；擔任馬英九辦公室發言人期間，表現也相當稱職。日前國民黨副主席郝龍斌尋覓選舉辦公室發言人選時，向馬英九徵詢，希望能邀請徐巧芯兼任發言人。

馬英九辦公室指出，徐巧芯與郝龍斌認識已久，素有淵源，馬英九樂見黨內優秀人才有更多磨練機會，因此同意借將，讓徐巧芯兼任郝龍斌競選辦公室發言人，至黨主席競選結束為止。

馬英九辦公室強調，馬英九這次對國民黨主席選舉沒有特定支持人選，希望各個競選人能以黨的大我為重，放下小我盤算，要有無私的心，才能帶領國民黨贏回人民的心。1060212

(中央社)