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北韓射飛彈 美：應不是洲際彈道飛彈

中央社
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美國白宮官員今天表示，總統川普已經聽取北韓試射飛彈的簡報，白宮將持續監控狀況。不過另有美方官員說，發射的應該不是洲際彈道飛彈，但未提供更多資訊。

路透社報導，白宮官員說：「我們知悉北韓發射飛彈。總統已經聽取簡報，我們將持續監控狀況。」

而在東京，日本防衛大臣稻田朋美表示，日方將針對北韓發射飛彈一事採取所有步驟以蒐集資訊，監控情況。

法新社報導，根據南韓軍方，北韓當地時間上午7時55分從平安北道芳峴空軍基地朝日本海發射飛彈。

軍方發言人說，飛彈飛行約500公里後墜入大海。飛彈種類目前還無法確認。

軍方發布聲明說：「據信，今天的飛彈發射...目標在讓全球聚焦北韓，炫耀其核子和飛彈能力。」

聲明補充說：「這項武裝挑釁，據信也用來測試川普總統領導下的美國新政府的因應。」

韓聯社報導，南韓軍方懷疑，北韓發射的可能是中程舞水端飛彈。

今年1月時，北韓領導人金正恩誇口說平壤處於研發洲際彈道飛彈（ICBM）的「最後階段」，似乎意在施壓當時即將接任美國總統的川普。

川普隨即推文反擊說，「這不會發生」。1060212

(中央社)

關鍵字：飛彈北韓總統川普軍方
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