優碘測維他命C 老師用實驗讓學生愛化學

惇敘工商化學老師蕭志堅，結合生活與化學，教學生以硫磺漂白杜鵑花，用優碘來檢測果汁維他命C含量，透過實驗動手做，讓學生從討厭化學變成喜歡化學。

獲選教育家部落格人物典範的蕭志堅，是受傳統打罵教育長大，讀書只為了考試及格，直到唸師大化學研究所時，終於能找自己喜歡的題目去發掘問題和解決問題，這才真正愛上化學。

畢業之後任教，原沿用制式教法，但學生反應很差，極思改變的他，在一場講座中，看到中山大學教授余岳川將生活與化學結合成科學表演秀，突然茅塞頓開，「化學就要這樣教」。

蕭志堅剛開始用膠水和硼砂做出黏乎乎的物體，拉成條狀放在鼻子下面，稱為「鼻涕蟲」，學生們看了有趣，也開始動手做，起先模仿老師，後來自已捏塑造型，加入顏料後，從漢堡、煎蛋、豬頭皮到像是霜淇淋的便便造型都出籠，連學生都直呼，「原以為膠水就是拿來黏東西，黏在手上白白的可以撕下來而已，沒想到那麼好玩。」

這堂看起來輕鬆的實驗課，其實融合許多教學目的，蕭志堅表示，「實驗的報告和作品，及闖關挑戰，都可作為評量分數」，學生在實驗過程中，不但了解合成聚合物的基本原理，還能延伸濃度調配、牛頓流體及創意應用等知識，透過活動操作，更能培養合作、發表及解決問題的能力。

「化學雖不是必考科目，但還是希望學生能從中獲得知識，融入生活」，蕭志堅針對學生調查發現，國中時討厭化學者高達8成，理由包括不喜歡背週期表和公式、考試從未及格、有聽沒有懂等等，但上了他的化學課後，竟然有8成的學生開始喜歡化學，其中的秘訣就是「做實驗」。

看到學生因實驗而大大增加對化學的興趣，蕭志堅進一步融入在地元素，由於惇敘工商位於大屯火山區，他便在「生活中的物質」單元中，以硫磺漂白當地最富盛名的杜鵑花，結果那年春節前，新聞報導某些市售開心果和金針未通過檢驗，二氧化硫超標，學生就知道是廠商漂白過頭。

「優碘遇到維他命C時顏色會變淺，最適合拿來檢驗果汁含量」，蕭志堅也讓學生把市售果汁滴入優碘裡，各大廠牌高下立判，一位女學生將平常吃的維他命C片滴入優碘，卻一點反應也沒有，讓女學生大感驚訝，這就是蕭志堅的化學課，上課之後會一輩子記得。

107課綱實施後，高中職可以增加更多實作課程，讓學生探索自己的興趣，但蕭志堅覺得，這樣還不夠，科學探索應該向下延伸至中小學，但目前操作課程有限，因此他也著手撰寫相關教材，希望有更多學生因為自己而改變。1060212

(中央社)