節能減碳 越南太陽能公車首次上路
為落實節能減碳，越南海防市（Hai Phong）環繞吉婆島（Cat Ba）的太陽能公車線於日前正式上路，這是越南首個太陽能交通工具。
吉婆島是下龍灣唯一有人居住的島嶼，是海防市所轄最大的海島。吉婆島上有一大片漫無邊際的原始森林，越南政府已經將這片原始森林劃為吉婆國家公園，是當地具有吸引力的知名旅遊景點。
越南媒體報導，吉婆島太陽能公車10日正式投入使用，從現在到2020年免費服務，盼能吸引民眾搭乘。
報導指出，這項提案是海防市與日本北九州市聯合展開的綠色發展項目之一，太陽能公車不使用汽油而以電能為動力，所以不排放二氧化碳。公車用太陽能或電能來充電，電池充滿後，可連續行駛160公里，每班車可運載50名乘客。
報導說，第一階段先2台太陽能公車試運行，在吉婆島設置2條太陽能公車線，每條每天發出4班次來回；預計明年再有10台上路，到2020年太陽能公車數量將增至40台。
海防市是越南領先推動落實節能減碳及利用可再生能源的城市之一，越南政府力爭到2020年成為綠色、文明、現代的港口城市。1060212
(中央社)
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