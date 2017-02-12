台中捷運綠線首列車 今展示遊行亮相
台中捷運綠線首批電聯車去年完成製造組裝，通過300多項嚴格測試，日前運抵台中港！12日上午電聯車將進行市區遊行，從大新國小至四維國小，並暫停於大新國小及四維國小開放民眾參觀拍照。市長林佳龍歡迎民眾見證台中捷運工程的重大里程碑。
交通局指出，台中捷運共採購18列車，包含本次運抵的2列車，共9列車是由日本原裝進口，另9列車則採技術轉移方式，由原廠提供電聯車的原料及零件，委託國內台灣車輛公司組裝，日本原廠並派技師至臺灣監督組裝及品質管制，將可確保每輛車的品質。
台中捷運綠線全線長16.7公里，共設置1座地面機廠、16座高架車站、2座地面車站，共計18座車站；沿線經松竹路、北屯路、文心路及建國路，到達高鐵烏日站，穿越大台中6大行政區（烏日區、南區、南屯區、西屯區、北區、北屯區），並與台鐵松竹站、大慶站及烏日站連通轉乘，烏日站區更與台鐵、高鐵形成三鐵轉乘。
交通局表示，台中捷運綠線電聯車為中運量無人駕駛鋼軌鋼輪型式電聯車。每列車由2節車廂組成，總長約44公尺，載客量約536位，最高營運速度約每小時70公里；預估今年底前其餘列電聯車將會陸續運抵北屯機廠，經整備後會開始進行一系列電聯車功能測試與驗證。
捷運局指出，捷運綠線施工期間需克服跨越營運中的台鐵軌道、跨越環中橋、筏子溪等高難度工程，且三度跨越麻園頭溪，並於麻園頭溪上興建出入口，創下捷運出入口與水利設施共構之首例，目前工程進度已近7成；捷運綠線快速便捷促進台中市工商發展，並使台中都會區緊密結合捷運路線帶動商圈發展，產生加乘的經濟效益。
(中時)
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